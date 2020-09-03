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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:04

Flamingo

Это новый аэропорт Стамбула? И какой зал вы посетили?
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
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VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:59

  VLADPn написав:Flamingo

Это новый аэропорт Стамбула? И какой зал вы посетили?

Да новый. IGA Lounge
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:49

Flamingo

а точно не будет попадалова с двойным входом? чтоб сиситема это не восприняла как проход двух человек, а не одного дважды. ? не возьмут ли потом плату за второго?
не прощели так сделать по разным картам для надежности . .у вас что одна инфиня ? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 03:19

  IMPRINTER написав:Flamingo

а точно не будет попадалова с двойным входом? чтоб сиситема это не восприняла как проход двух человек, а не одного дважды. ? не возьмут ли потом плату за второго?
не прощели так сделать по разным картам для надежности . .у вас что одна инфиня ? )

Нет - попадалова не будет. Я так уже делал в Дохе в октябре. Провелось как два прохода одного человека. В принципе и в Стамбуле я был 8го - по приложению два прохода прошли, а оплату не сняли. Ведь они кроме карты еще и билет сканируют входящего. И в их шайтан-машинке, где они карту проводят (или ней же сканируют кю-ар код) расписываюсь как бы я только за себя. Ну а для другой инфини надо еще 20к обеспечивать в нужные даты, а по условиям вопроса как раз надо было одну трату в 10К
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 00:32

Flamingo

Тобто в Стамбулі можно одною візою пройти за 2 проходи 2 людей так розумію. Якщо позволять звичайно :D
Я от призабув як прив"язати мастер платину до Лайнжа,чи вона без додатку йде?
Пів року без польотів,вже все забувається :D
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 11:19

Ethereum Думаю не позволят. Там на входе надо сканить кю-ар-код билета. Этот билет перед этим должен пройти аусвайс-контроль на ресепшн, где сверяют владельца билета и владельца карты. Поэтому по одной карте два независимых человека не пройдут. Но как гость один пройти может. Но платно
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:07

  Flamingo написав:Ethereum Думаю не позволят. Там на входе надо сканить кю-ар-код билета. Этот билет перед этим должен пройти аусвайс-контроль на ресепшн, где сверяют владельца билета и владельца карты. Поэтому по одной карте два независимых человека не пройдут. Но как гость один пройти может. Но платно


а приложении лаунжд-кей вы можно указать любое фио и именно его видит рецеционист, а не то, что написано насамой карте
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:15

Re: Лаунж Кей

  IMPRINTER написав:а приложении лаунжд-кей вы можно указать любое фио и именно его видит рецеционист, а не то, что написано насамой карте

Да, так и есть и я этим пользовался, но, не знаю как у кого, у меня MasterCard в приложении LoungeKey не формирует QR-код, соответственно по MasterCard прохожу только по карте, а вот по Visa можно и по QR-коду на человека, отличного от владельца карты.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:51

ingtrans

Да речь о визах.
По мастерам нашару тока мастеровские залы брендированные и их намного меньше.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:55

Re: Лаунж Кей

  IMPRINTER написав:По мастерам нашару тока мастеровские залы брендированные и их намного меньше.

По платиновой и IRON MasterCard от monobank нашару и мастеркардовские залы и Lounge Key и даже без требований по тратам. Проверено неоднократно. Так что, я так понимаю, пакет услуг зависит еще от того, что банк заложил в пакет.

  IMPRINTER написав:Да речь о визах.

Не уверен.
  Ethereum написав:Я от призабув як прив"язати мастер платину до Лайнжа,чи вона без додатку йде?
Пів року без польотів,вже все забувається
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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