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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 19 лют, 2020 19:04
Flamingo
Это новый аэропорт Стамбула? И какой зал вы посетили?
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Додано: Чет 20 лют, 2020 09:59
VLADPn написав:Flamingo
Это новый аэропорт Стамбула? И какой зал вы посетили?
Да новый. IGA Lounge
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:49
Flamingo
а точно не будет попадалова с двойным входом? чтоб сиситема это не восприняла как проход двух человек, а не одного дважды. ? не возьмут ли потом плату за второго?
не прощели так сделать по разным картам для надежности . .у вас что одна инфиня ? )
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 03:19
IMPRINTER написав:Flamingo
а точно не будет попадалова с двойным входом? чтоб сиситема это не восприняла как проход двух человек, а не одного дважды. ? не возьмут ли потом плату за второго?
не прощели так сделать по разным картам для надежности . .у вас что одна инфиня ? )
Нет - попадалова не будет. Я так уже делал в Дохе в октябре. Провелось как два прохода одного человека. В принципе и в Стамбуле я был 8го - по приложению два прохода прошли, а оплату не сняли. Ведь они кроме карты еще и билет сканируют входящего. И в их шайтан-машинке, где они карту проводят (или ней же сканируют кю-ар код) расписываюсь как бы я только за себя. Ну а для другой инфини надо еще 20к обеспечивать в нужные даты, а по условиям вопроса как раз надо было одну трату в 10К
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Вів 01 вер, 2020 00:32
Flamingo
Тобто в Стамбулі можно одною візою пройти за 2 проходи 2 людей так розумію. Якщо позволять звичайно
Я от призабув як прив"язати мастер платину до Лайнжа,чи вона без додатку йде?
Пів року без польотів,вже все забувається
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Додано: Вів 01 вер, 2020 11:19
Ethereum Думаю не позволят. Там на входе надо сканить кю-ар-код билета. Этот билет перед этим должен пройти аусвайс-контроль на ресепшн, где сверяют владельца билета и владельца карты. Поэтому по одной карте два независимых человека не пройдут. Но как гость один пройти может. Но платно
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:07
Flamingo написав:Ethereum
Думаю не позволят. Там на входе надо сканить кю-ар-код билета. Этот билет перед этим должен пройти аусвайс-контроль на ресепшн, где сверяют владельца билета и владельца карты. Поэтому по одной карте два независимых человека не пройдут. Но как гость один пройти может. Но платно
а приложении лаунжд-кей вы можно указать любое фио и именно его видит рецеционист, а не то, что написано насамой карте
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:15
IMPRINTER написав:
а приложении лаунжд-кей вы можно указать любое фио и именно его видит рецеционист, а не то, что написано насамой карте
Да, так и есть и я этим пользовался, но, не знаю как у кого, у меня MasterCard в приложении LoungeKey не формирует QR-код, соответственно по MasterCard прохожу только по карте, а вот по Visa можно и по QR-коду на человека, отличного от владельца карты.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:51
ingtrans
Да речь о визах.
По мастерам нашару тока мастеровские залы брендированные и их намного меньше.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:55
IMPRINTER написав:
По мастерам нашару тока мастеровские залы брендированные и их намного меньше.
По платиновой и IRON MasterCard от monobank нашару и мастеркардовские залы и Lounge Key и даже без требований по тратам. Проверено неоднократно. Так что, я так понимаю, пакет услуг зависит еще от того, что банк заложил в пакет.
IMPRINTER написав:
Да речь о визах.
Не уверен.
Ethereum написав:
Я от призабув як прив"язати мастер платину до Лайнжа,чи вона без додатку йде?
Пів року без польотів,вже все забувається
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