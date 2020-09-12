В мене є пару карт діючих. В Мінську вроді Віза проходила.
Візу дійсно на мобі можна комусь дати і самому пройти по мастеру. Попробую в Стамбулі.
А які ще банки дають Візу? Бо не так багато.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 05 вер, 2020 01:10
В мене є пару карт діючих. В Мінську вроді Віза проходила.
Візу дійсно на мобі можна комусь дати і самому пройти по мастеру. Попробую в Стамбулі.
А які ще банки дають Візу? Бо не так багато.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 17:33
Ну это то я как раз очень хорошо знаю поскольку очень даже одно время использовал. Но вы хотите сказать, что если зарегить карту таким образом то 2 человека может зайти по одной карте, просто используя разные способы предъявления?
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Додано: Нед 13 вер, 2020 17:37
Flamingo
ну а что вы не могли зайти по карте ... уйти и снова зайти по приложению ? )
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