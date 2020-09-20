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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 39404142 Додано: Суб 05 вер, 2020 01:10 IMPRINTER написав: ingtrans



Да речь о визах.

По мастерам нашару тока мастеровские залы брендированные и их намного меньше. Да речь о визах.По мастерам нашару тока мастеровские залы брендированные и их намного меньше.



В мене є пару карт діючих. В Мінську вроді Віза проходила.

Візу дійсно на мобі можна комусь дати і самому пройти по мастеру. Попробую в Стамбулі.

А які ще банки дають Візу? Бо не так багато. В мене є пару карт діючих. В Мінську вроді Віза проходила.Візу дійсно на мобі можна комусь дати і самому пройти по мастеру. Попробую в Стамбулі.А які ще банки дають Візу? Бо не так багато. Бонус за оформлення картки:

+ 50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8! + 100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 Ethereum Повідомлень: 1327 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 91 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 вер, 2020 17:33 IMPRINTER написав: Flamingo написав: Ethereum Думаю не позволят. Там на входе надо сканить кю-ар-код билета. Этот билет перед этим должен пройти аусвайс-контроль на ресепшн, где сверяют владельца билета и владельца карты. Поэтому по одной карте два независимых человека не пройдут. Но как гость один пройти может. Но платно Думаю не позволят. Там на входе надо сканить кю-ар-код билета. Этот билет перед этим должен пройти аусвайс-контроль на ресепшн, где сверяют владельца билета и владельца карты. Поэтому по одной карте два независимых человека не пройдут. Но как гость один пройти может. Но платно



а приложении лаунжд-кей вы можно указать любое фио и именно его видит рецеционист, а не то, что написано насамой карте а приложении лаунжд-кей вы можно указать любое фио и именно его видит рецеционист, а не то, что написано насамой карте

Ну это то я как раз очень хорошо знаю поскольку очень даже одно время использовал. Но вы хотите сказать, что если зарегить карту таким образом то 2 человека может зайти по одной карте, просто используя разные способы предъявления? Ну это то я как раз очень хорошо знаю поскольку очень даже одно время использовал. Но вы хотите сказать, что если зарегить карту таким образом то 2 человека может зайти по одной карте, просто используя разные способы предъявления? 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

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ну а что вы не могли зайти по карте ... уйти и снова зайти по приложению ? ) Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX

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Свинорил 100 lvl Повідомлень: 37679 З нами з: 06.08.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 5996 раз. Профіль 9 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 вер, 2020 10:57 Re: Лаунж Кей Вроде было обновление не так давно (сейчас стоит версия 6.01), но QR-код не пропал. Может есть более новая версия, но еще не всем пришла. А одну карту на разные учетные записи никогда и не регистрировал. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank ( кешбэк, % на остаток )

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Повідомлень: 1497 З нами з: 31.07.19 Подякував: 24 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 39404142 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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