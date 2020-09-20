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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 05 вер, 2020 01:10
IMPRINTER написав:ingtrans
Да речь о визах.
По мастерам нашару тока мастеровские залы брендированные и их намного меньше.
В мене є пару карт діючих. В Мінську вроді Віза проходила.
Візу дійсно на мобі можна комусь дати і самому пройти по мастеру. Попробую в Стамбулі.
А які ще банки дають Візу? Бо не так багато.
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Додано: Нед 13 вер, 2020 17:33
IMPRINTER написав: Flamingo написав:Ethereum
Думаю не позволят. Там на входе надо сканить кю-ар-код билета. Этот билет перед этим должен пройти аусвайс-контроль на ресепшн, где сверяют владельца билета и владельца карты. Поэтому по одной карте два независимых человека не пройдут. Но как гость один пройти может. Но платно
а приложении лаунжд-кей вы можно указать любое фио и именно его видит рецеционист, а не то, что написано насамой карте
Ну это то я как раз очень хорошо знаю поскольку очень даже одно время использовал. Но вы хотите сказать, что если зарегить карту таким образом то 2 человека может зайти по одной карте, просто используя разные способы предъявления?
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Додано: Нед 13 вер, 2020 17:37
Flamingo
ну а что вы не могли зайти по карте ... уйти и снова зайти по приложению ? )
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:36
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:57
Вроде было обновление не так давно (сейчас стоит версия 6.01), но QR-код не пропал. Может есть более новая версия, но еще не всем пришла. А одну карту на разные учетные записи никогда и не регистрировал.
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