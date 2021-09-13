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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:11
Re: Лаунж Кей
Все Платинумы, выпущенные до 19 года, и по которым не было трат и посещений после сентября 19 - позволили пройти в лаунж по одному разику без проблем. По второму разу не рискнул
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:54
Re: Лаунж Кей
в связи с тем, что Visa lounge в Борисполе терминал D скромнее с каждым разом, даже харьковский намного лучше, вопрос - кто был в MasterCard Lounge Борисполя? Как там обстановка?
Додано: Пон 13 вер, 2021 13:39
Re: Лаунж Кей
Мастеркард зал поновее, и чуть получше коненчо)
Господа а кто сталкивался, елси карта только выпущена, там в течении 1 месяца все визиты которые есть бесплатный или только Первый визит, а потом система проверяет обороты по карте?
Додано: Пон 13 вер, 2021 18:31
В условиях же написано про только первый в течение 30 дней после выпуска. В таких условиях пытаттся пройти второй раз как-то не комильфо -тем более что сделать нужный оборот в принципе не сложно
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