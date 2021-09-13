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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:11

Re: Лаунж Кей

Все Платинумы, выпущенные до 19 года, и по которым не было трат и посещений после сентября 19 - позволили пройти в лаунж по одному разику без проблем. По второму разу не рискнул :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:54

Re: Лаунж Кей

в связи с тем, что Visa lounge в Борисполе терминал D скромнее с каждым разом, даже харьковский намного лучше, вопрос - кто был в MasterCard Lounge Борисполя? Как там обстановка?
nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:39

Re: Лаунж Кей

Мастеркард зал поновее, и чуть получше коненчо)
Господа а кто сталкивался, елси карта только выпущена, там в течении 1 месяца все визиты которые есть бесплатный или только Первый визит, а потом система проверяет обороты по карте?
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:31

  Shummi написав:Мастеркард зал поновее, и чуть получше коненчо)
Господа а кто сталкивался, елси карта только выпущена, там в течении 1 месяца все визиты которые есть бесплатный или только Первый визит, а потом система проверяет обороты по карте?

В условиях же написано про только первый в течение 30 дней после выпуска. В таких условиях пытаттся пройти второй раз как-то не комильфо -тем более что сделать нужный оборот в принципе не сложно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:35

Re: Лаунж Кей

  Flamingo написав:В условиях же написано про только первый в течение 30 дней после выпуска.

В каких условиях? У Visa и у MasterCard условия же разные. Причем у Visa вроде как первый визит не важно в течение какого срока после выпуска, а у MasterCard - welcome-период 37 дней после выпуска без проверки трат. 30 дней не знаю из каких условий.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:52

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:В условиях же написано про только первый в течение 30 дней после выпуска.

В каких условиях? У Visa и у MasterCard условия же разные. Причем у Visa вроде как первый визит не важно в течение какого срока после выпуска, а у MasterCard - welcome-период 37 дней после выпуска без проверки трат. 30 дней не знаю из каких условий.

Читаем тут:

https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... .html.html
Если ваша карта выпущена меньше, чем месяц назад, не волнуйтесь - вы можете воспользоваться бизнес-залами в первый раз без дополнительных условий.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:12

Re: Лаунж Кей

  Flamingo написав:Читаем тут:

И там же:
Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена).

Ну и выше на этой же странице Stringer описал практический опыт использования карт, выпущенных до 2019 г.

+
Да и, ИМХО, Вы неправильно трактуете приведенную Вами цитату. Ее нужно читать в сочетании с "вам нужно в течение месяца рассчитываться карточками". В итоге смысл такой, что нужно в течение месяца рассчитываться карточками, но если не было времени сделать нужные траты, то не беспокойтесь, всё равно первое использование без дополнительных условий.
ingtrans
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