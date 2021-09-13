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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:11
Re: Лаунж Кей
Все Платинумы, выпущенные до 19 года, и по которым не было трат и посещений после сентября 19 - позволили пройти в лаунж по одному разику без проблем. По второму разу не рискнул
Додано: Чет 02 вер, 2021 15:54
Re: Лаунж Кей
в связи с тем, что Visa lounge в Борисполе терминал D скромнее с каждым разом, даже харьковский намного лучше, вопрос - кто был в MasterCard Lounge Борисполя? Как там обстановка?
Додано: Пон 13 вер, 2021 13:39
Re: Лаунж Кей
Мастеркард зал поновее, и чуть получше коненчо)
Господа а кто сталкивался, елси карта только выпущена, там в течении 1 месяца все визиты которые есть бесплатный или только Первый визит, а потом система проверяет обороты по карте?
Додано: Пон 13 вер, 2021 18:31
В условиях же написано про только первый в течение 30 дней после выпуска. В таких условиях пытаттся пройти второй раз как-то не комильфо -тем более что сделать нужный оборот в принципе не сложно
Додано: Пон 13 вер, 2021 19:35
Re: Лаунж Кей
В каких условиях? У Visa и у MasterCard условия же разные. Причем у Visa вроде как первый визит не важно в течение какого срока после выпуска, а у MasterCard - welcome-период 37 дней после выпуска без проверки трат. 30 дней не знаю из каких условий.
Додано: Пон 13 вер, 2021 19:52
Читаем тут:
Если ваша карта выпущена меньше, чем месяц назад, не волнуйтесь - вы можете воспользоваться бизнес-залами в первый раз без дополнительных условий.
Додано: Пон 13 вер, 2021 20:12
Re: Лаунж Кей
И там же:
Ну и выше на этой же странице Stringer описал практический опыт использования карт, выпущенных до 2019 г.
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Да и, ИМХО, Вы неправильно трактуете приведенную Вами цитату. Ее нужно читать в сочетании с "вам нужно в течение месяца рассчитываться карточками". В итоге смысл такой, что нужно в течение месяца рассчитываться карточками, но если не было времени сделать нужные траты, то не беспокойтесь, всё равно первое использование без дополнительных условий.
Додано: Пон 13 вер, 2021 21:47
Stringer описывал опыт по картам эмитированным до введения еще требований по тратам. Учитывая что ЛаунжКи штука довольно глючная такое прошло. Пройдет ли по новым - вопрос. У кого-то есть желание протестить? Я пас.
Плюс хочу отметить что вы довольно вольготно трактуете условия на той странице что я привел. Да там есть фраза: "Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена)." Но находится она как бы не в условиях а в вопросах и ответах. Причем это ответ на довольно конкретный вопрос: "Если карта выпущена несколько дней назад, и не было возможности потратить необходимую сумму, можно ли воспользоваться сервисами в аэропорту?"
Но опять таки если есть желание - можно попытаться проверить сработает ли этот ответ на вопрос через месяц после эмисии карты. Но я опять пас. Оказаться перед ресепшн с картой которую ЛаунжКи не принял - то еще удовольствие.
В общем вы спрашивали в каких условиях написано написано про первый месяц - я показал. Как это использовать - решайте сами
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:46
Re: Лаунж Кей
Всем спасибо! Скорее всего только первый визит так, но будем пробовать.
А кто сталкивался с правилами 12 часов?
А то Перелет Киев-Доха=Сейшелы, и хотелось бы и в Киев проскочить и главное в Дохе, там длинный стык. Но точно будет меньше 12 часов между заходами.
У меня то Виз Сигнече 4 шт, выкручусь, а у друзей вот 1.
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