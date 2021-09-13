Додано: Пон 13 вер, 2021 21:47

Stringer описывал опыт по картам эмитированным до введения еще требований по тратам. Учитывая что ЛаунжКи штука довольно глючная такое прошло. Пройдет ли по новым - вопрос. У кого-то есть желание протестить? Я пас.Плюс хочу отметить что вы довольно вольготно трактуете условия на той странице что я привел. Да там есть фраза: "Первая попытка использования любого из сервисов в аэропорту будет совершена без проверки на соответствие требованиям относительно расходов (независимо от того, когда она была совершена)." Но находится она как бы не в условиях а в вопросах и ответах. Причем это ответ на довольно конкретный вопрос: ", и не было возможности потратить необходимую сумму, можно ли воспользоваться сервисами в аэропорту?"Но опять таки если есть желание - можно попытаться проверить сработает ли этот ответ на вопрос через месяц после эмисии карты. Но я опять пас. Оказаться перед ресепшн с картой которую ЛаунжКи не принял - то еще удовольствие.В общем вы спрашивали в каких условиях написано написано про первый месяц - я показал. Как это использовать - решайте сами