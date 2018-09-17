Українські експортери станом на 21 вересня використали обсяги тарифних квот на 100% для безмитного експорту до ринків ЄС на цілу низку українських товарів.
Дивися повний текст Україна вичерпала квоти на експорт низки продуктів до ЄС.
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Додано: Сер 26 вер, 2018 12:51
Україна вичерпала квоти на експорт низки продуктів до ЄС
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Дивися повний текст Україна вичерпала квоти на експорт низки продуктів до ЄС.
Додано: Сер 26 вер, 2018 12:51
..квоты - 500тонн, 200 тонн..на ВСЮ (!!) Украину - 5...10 автопоездов...оЧпуеть!!.. вообще б молчал по-тихому, и не вопил прилюдно о таких "перемогах"!!...
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