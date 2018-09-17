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Україна вичерпала квоти на
експорт низки продуктів до ЄС

Україна вичерпала квоти на експорт низки продуктів до ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 12:51

Україна вичерпала квоти на експорт низки продуктів до ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Українські експортери станом на 21 вересня використали обсяги тарифних квот на 100% для безмитного експорту до ринків ЄС на цілу низку українських товарів.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 12:51

..квоты - 500тонн, 200 тонн..на ВСЮ (!!) Украину - 5...10 автопоездов...оЧпуеть!!.. вообще б молчал по-тихому, и не вопил прилюдно о таких "перемогах"!!...
maestro71
 
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