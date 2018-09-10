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Гройсман дав старт масштабним перевіркам забудовників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 вер, 2018 13:03
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній фіскальній службі (ДФС) та Державній службі з питань праці перевірити будівельні компанії на предмет сплати податків і легального працевлаштування працівників.
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