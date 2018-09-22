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У КМДА планують звільнити
киян від оплати ремонту та...

У КМДА планують звільнити киян від оплати ремонту та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 13:07

У КМДА планують звільнити киян від оплати ремонту та...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві планують впровадити програму збереження будинкових теплолічильників.

Дивися повний текст У КМДА планують звільнити киян від оплати ремонту та заміни теплових лічильників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 13:08

во всём цивилизованном мире счётчик проблема поставщика услуги и только в Украине всё наоборот...
Cler
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