У Києві планують впровадити програму збереження будинкових теплолічильників.
Дивися повний текст У КМДА планують звільнити киян від оплати ремонту та заміни теплових лічильників.
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Додано: Сер 26 вер, 2018 13:07
У КМДА планують звільнити киян від оплати ремонту та...
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Дивися повний текст У КМДА планують звільнити киян від оплати ремонту та заміни теплових лічильників.
Додано: Сер 26 вер, 2018 13:08
во всём цивилизованном мире счётчик проблема поставщика услуги и только в Украине всё наоборот...
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