Для «зимової» субсидії єдиний соціальний внесок має бути сплаченим за будь-які три місяці 1-2 кварталів 2018 року.
Дивися повний текст Рева пояснив, за яких умов безробітні мають право на субсидію.
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Додано: Сер 26 вер, 2018 13:23
Рева пояснив, за яких умов безробітні мають право на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева пояснив, за яких умов безробітні мають право на субсидію.
Додано: Сер 26 вер, 2018 13:23
Чтоб получить субсидию нужно заплатить безработному за 3 месяца? Где они берутся такие руководители? Их лечить нужно. Не думают совсем. Придумываю правила одно де*** другого. А потом вместе собираются и хвалятся хто чё выдумал.
Додано: Сер 26 вер, 2018 13:27
Это для безработных не оформленных в ЦЗ или Рева всех свалил в кучу, как всегда,
и тех кто много ест и тех кто безработный?
Додано: Сер 26 вер, 2018 14:45
Вероятно, речь о не стоящих на учете в ЦЗ, потому что стоящие итак де-юре там работают и получают стаж. Как они заплатят ЕСВ при всем желании? Чтоб их сняли с учета и заставили вернуть всю полученную помощь
Ай да Рева, ай да профи... Хорошо, хоть не поставил обязательным для получения "субсидии" условие жрать меньше немцев
Почему субсидия в кавычках, ответ здесь:
В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
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