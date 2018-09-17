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Рева пояснив, за яких умов
безробітні мають право на...

Рева пояснив, за яких умов безробітні мають право на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 13:23

Рева пояснив, за яких умов безробітні мають право на...

Пропонуємо до обговорення:
Для «зимової» субсидії єдиний соціальний внесок має бути сплаченим за будь-які три місяці 1-2 кварталів 2018 року.

Дивися повний текст Рева пояснив, за яких умов безробітні мають право на субсидію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 13:23

Чтоб получить субсидию нужно заплатить безработному за 3 месяца? Где они берутся такие руководители? Их лечить нужно. Не думают совсем. Придумываю правила одно де*** другого. А потом вместе собираются и хвалятся хто чё выдумал.
vinair
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 13:27

Это для безработных не оформленных в ЦЗ или Рева всех свалил в кучу, как всегда,
и тех кто много ест и тех кто безработный?
Пенс
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 13:54

Не можу дочекатись 2019 щоб тих дибілів винесли з уряду.
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 14:45

  Пенс написав:Это для безработных не оформленных в ЦЗ или Рева всех свалил в кучу, как всегда,
и тех кто много ест и тех кто безработный?


Вероятно, речь о не стоящих на учете в ЦЗ, потому что стоящие итак де-юре там работают и получают стаж. Как они заплатят ЕСВ при всем желании? Чтоб их сняли с учета и заставили вернуть всю полученную помощь :mrgreen:

Ай да Рева, ай да профи... Хорошо, хоть не поставил обязательным для получения "субсидии" условие жрать меньше немцев :mrgreen:

Почему субсидия в кавычках, ответ здесь:

В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій
zРадио
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