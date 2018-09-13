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Статистика незаконного
виведення капіталів з країни...

Статистика незаконного виведення капіталів з країни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 13:39

Статистика незаконного виведення капіталів з країни...

Пропонуємо до обговорення:
З 1991 по 2013 рр. з України незаконно виведено $219 861 млн.

Дивися повний текст Статистика незаконного виведення капіталів з країни (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 13:39

а за 5 лет что-то изменилось или мы только и можем на предшественников кивать?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 13:53

Это похоже на правду - при ВВП 17-го в 112 млрд. долларов, внешний долг страны почти равен этой сумме. Т.е. внешние капиталовложения и займы фактически прошли через страну транзитом.
Волгарь
 
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