З 1991 по 2013 рр. з України незаконно виведено $219 861 млн.
Дивися повний текст Статистика незаконного виведення капіталів з країни (інфографіка).
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Додано: Сер 26 вер, 2018 13:39
Статистика незаконного виведення капіталів з країни...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Статистика незаконного виведення капіталів з країни (інфографіка).
Додано: Сер 26 вер, 2018 13:39
а за 5 лет что-то изменилось или мы только и можем на предшественников кивать?
Додано: Сер 26 вер, 2018 13:53
Это похоже на правду - при ВВП 17-го в 112 млрд. долларов, внешний долг страны почти равен этой сумме. Т.е. внешние капиталовложения и займы фактически прошли через страну транзитом.
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