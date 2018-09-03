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АМКУ розслідує правомірність
скорочення дії тарифів на...

АМКУ розслідує правомірність скорочення дії тарифів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 14:56

АМКУ розслідує правомірність скорочення дії тарифів на...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав розслідування факту зміни трьома найбільшими мобільними операторами країни ("Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell)

Дивися повний текст АМКУ розслідує правомірність скорочення дії тарифів на мобільний зв'язок до 28 днів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 14:56

А по кефиру 850-920 мл вместо 1000 сколько расследований было проведено, и чего добились?

По-моему, это просто желание срубить денег с операторов. Юридически тут не за что ухватиться - если это оправданная маркетинговая стратегия, пусть используют. Просто коммуникация должна быть честной, и не вводить потребителей в заблуждение
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 15:12

я би платив більше, але за місяць, два чи три.
при 28 днів дата списання постійно міняється і, невідслідкувавши її, ти попадаєш на вищі траифи.
вообщем муть.
пакети звісно можна ж дробити зо по 13 хоч 33 дні, але ящо кажуть, що місячна абонплата за 28 днів, а в мегабайті 1000 байт - то це обман споживача по суті, хоч там триста дрібних зносок вставлять.
таким чином обслуговвування скатується в гівно, і робиться це одночасно/ монопольно
pashuha
 
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