Кабінет Міністрів України планує почати монетизацію житлових субсидій для населення з 1 січня 2019 року.
Дивися повний текст Стало відомо, коли Кабмін планує розпочати монетизацію субсидій.
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Додано: Сер 26 вер, 2018 15:06
Стало відомо, коли Кабмін планує розпочати монетизацію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли Кабмін планує розпочати монетизацію субсидій.
Додано: Сер 26 вер, 2018 15:06
Они что,окончательно с ума сошли?Во первых,реальных денег нет,в основном какие-то зачёты,во-вторых,кто долги погасит за все предыдущие годы?Население?Сначала нужно погасить долги,скажите кто-нибудь Гройсману,наверное,он не знает.
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