RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, коли Кабмін
планує розпочати монетизацію...

Стало відомо, коли Кабмін планує розпочати монетизацію...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 15:06

Стало відомо, коли Кабмін планує розпочати монетизацію...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України планує почати монетизацію житлових субсидій для населення з 1 січня 2019 року.

Дивися повний текст Стало відомо, коли Кабмін планує розпочати монетизацію субсидій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84726
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 15:06

Они что,окончательно с ума сошли?Во первых,реальных денег нет,в основном какие-то зачёты,во-вторых,кто долги погасит за все предыдущие годы?Население?Сначала нужно погасить долги,скажите кто-нибудь Гройсману,наверное,он не знает.
Scotch
 
Повідомлень: 483
З нами з: 01.08.10
Подякував: 40 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ssnet і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Власники "єврономерів" оточили Кабмін 1 ... 7, 8, 9
R2 » Сер 19 вер, 2018 10:16
88 4381
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 11:33
Imp
"Нафтогаз" планує змінити модель продажу газу...
R2 » Сер 26 вер, 2018 11:30
1 27
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 11:30
Cler
Кабмін пропонує віднести 14 тис. км доріг держзначення...
R2 » Вів 25 вер, 2018 13:53
9 275
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 08:34
heavensfeel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10664)
26.09.2018 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.