RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці назвали лідерів
у вимаганні хабарів

Українці назвали лідерів у вимаганні хабарів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 15:27

Українці назвали лідерів у вимаганні хабарів

Пропонуємо до обговорення:
Лідерами у вимаганні хабарів на сьогодні в Україні є вищі навчальні заклади (стикалися з вимаганням хабара 52,1% тих, хто контактував).

Дивися повний текст Українці назвали лідерів у вимаганні хабарів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84726
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 15:27

А навіщо патрульну поліцію змішувати в опитуванні з нереформованими кадрами?
megabrutaldeath
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ssnet і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці назвали лідерів у вимаганні хабарів
R2 » Сер 26 вер, 2018 15:41
0 14
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 15:41
R2
Українці платитимуть за тепло по новій схемі 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 24 вер, 2018 13:16
37 1988
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 15:17
Тракторист
На що українці витрачають гроші - Держстат (інфографіка)
R2 » Нед 23 вер, 2018 09:23
6 213
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 20:52
Ruslana_76

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10664)
26.09.2018 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.