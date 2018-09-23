Лідерами у вимаганні хабарів на сьогодні в Україні є вищі навчальні заклади (стикалися з вимаганням хабара 52,1% тих, хто контактував).
Дивися повний текст Українці назвали лідерів у вимаганні хабарів.
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Додано: Сер 26 вер, 2018 15:27
Українці назвали лідерів у вимаганні хабарів
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Дивися повний текст Українці назвали лідерів у вимаганні хабарів.
Додано: Сер 26 вер, 2018 15:27
А навіщо патрульну поліцію змішувати в опитуванні з нереформованими кадрами?
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