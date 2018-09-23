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Українці назвали лідерів у вимаганні хабарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 вер, 2018 15:41
Пропонуємо до обговорення:
Лідерами у вимаганні хабарів на сьогодні в Україні є вищі навчальні заклади (стикалися з вимаганням хабара 52,1% тих, хто контактував).
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