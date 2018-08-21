Як повідомив Дмитро Дубілет у телеграмі, Monobank запускає для бета-користувачів депозити в доларах і євро (Андроїд - сьогодні, iOS - завтра).
Дивися повний текст Monobank запускає бета-тест валютних депозитів.
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Додано: Сер 26 вер, 2018 16:13
Monobank запускає бета-тест валютних депозитів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Monobank запускає бета-тест валютних депозитів.
Додано: Сер 26 вер, 2018 16:13
Ну, сделали бы, чтобы валютный депозит можно было открывать с гривневой карты по курсу конвертации (как когда-то было в Привате), и этому депозиту, и Монобанку цены б не было. Это был бы самый лучший продукт на рынке! В чем сложности? Если я оплачиваю покупку за границей гривневой картой украинского банка - происходит конвертация в валюту по курсу конвертации. А почему в Украине нельзя? Ведь валютный депозит - это тоже товар (банковский продукт), который можно купить. И всё происходит легально - не надо никуда бежать с валютой и где-то отдельно её приобретать. Когда это уже дойдет до чиновников из НБУ? Если чего-то боятся (все клиенты Монобанка вдруг в один момент возьмут и откроют валютные депозиты с гривневых карт под страхом обвала гривны, валюты тогда на всех не хватит) - сделали бы какие лимиты, хотя бы 100 баксов и каждый месяц пополнение так же. Было бы удобно, и сердито...
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