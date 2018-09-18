Міністерство фінансів України від 25 вересня погасило другий купон за облігаціями зовнішньої державної позики (єврооблігацій) з терміном обігу до 2032 року.
Дивися повний текст Україна виплатила $110 млн відсотків за євробондами-32 - Мінфін.
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Додано: Сер 26 вер, 2018 16:45
Україна виплатила $110 млн відсотків за євробондами-32 -...
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Дивися повний текст Україна виплатила $110 млн відсотків за євробондами-32 - Мінфін.
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