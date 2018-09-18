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Україна виплатила $110 млн
відсотків за євробондами-32 -...

Україна виплатила $110 млн відсотків за євробондами-32 -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 16:45

Україна виплатила $110 млн відсотків за євробондами-32 -...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України від 25 вересня погасило другий купон за облігаціями зовнішньої державної позики (єврооблігацій) з терміном обігу до 2032 року.

Дивися повний текст Україна виплатила $110 млн відсотків за євробондами-32 - Мінфін.
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