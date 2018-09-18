Міністерство фінансів України включило реалізацію "Газпромом" проекту газопроводу "Північний потік-2" до числа основних фіскальних ризиків.
Дивися повний текст Україна втратить 2,5-3% ВВП через \"Північний потік-2\" - Мінфін.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 вер, 2018 17:15
Україна втратить 2,5-3% ВВП через "Північний потік-2" -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна втратить 2,5-3% ВВП через \"Північний потік-2\" - Мінфін.
Додано: Сер 26 вер, 2018 17:15
Они нам не нужны,... воровать будет нечего ....
Надо будет работать!!!
Зараз переглядають цей форум: Im_A, Вкладчик1234 і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|