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Рева сказав, коли пенсії
військових зростуть на 25%

Рева сказав, коли пенсії військових зростуть на 25%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 18:28

Рева сказав, коли пенсії військових зростуть на 25%

Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що з 1 січня передбачається зростання пенсій військовим на 25%.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 18:28

Рева назвал ростом пенсий военных ту ганебну постанову, которой они указали выплачивать повышение пенсий военых даже не в рассрочку, а в неполном порядке. Цитирую: "з 1 січня 2018 р. - 50 відсотків;

з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. - 75 відсотків;

з 1 січня 2020 р. - 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року." Шулер, он и в африке такой.
aalexz
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 19:16

Поправлю - даже не повышение, а обязательный перерасчет пенсий всл в связи с изменением денежного содержания действующих всл. Обязательный согласно ЗУ о пенс. обеспечении всл. И невыполняемый ранее благодаря хитрож-ти КМУ, банально не издававшему постановку о перерасчете + повышающему денежное довольствие премиями в разы превышающими оклад-звание-выслугу.

К тому же мало того ещё и перерасчет этот нынешний урезанный даже по итогу к 2020 году.
Ну и как Вы указали растянутый.
detroytred
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