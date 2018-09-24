Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що з 1 січня передбачається зростання пенсій військовим на 25%.
Дивися повний текст Рева сказав, коли пенсії військових зростуть на 25%.
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Додано: Сер 26 вер, 2018 18:28
Рева сказав, коли пенсії військових зростуть на 25%
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Дивися повний текст Рева сказав, коли пенсії військових зростуть на 25%.
Додано: Сер 26 вер, 2018 18:28
Рева назвал ростом пенсий военных ту ганебну постанову, которой они указали выплачивать повышение пенсий военых даже не в рассрочку, а в неполном порядке. Цитирую: "з 1 січня 2018 р. - 50 відсотків;
з 1 січня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. - 75 відсотків;
з 1 січня 2020 р. - 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року." Шулер, он и в африке такой.
Додано: Сер 26 вер, 2018 19:16
Поправлю - даже не повышение, а обязательный перерасчет пенсий всл в связи с изменением денежного содержания действующих всл. Обязательный согласно ЗУ о пенс. обеспечении всл. И невыполняемый ранее благодаря хитрож-ти КМУ, банально не издававшему постановку о перерасчете + повышающему денежное довольствие премиями в разы превышающими оклад-звание-выслугу.
К тому же мало того ещё и перерасчет этот нынешний урезанный даже по итогу к 2020 году.
Ну и как Вы указали растянутый.
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