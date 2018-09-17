З 1 січня 2019 року в Туркменістані вперше за весь час для населення стануть платними газ, вода і електроенергія.
Дивися повний текст У Туркменістані вперше за 26 років стануть платними газ, вода і електроенергія.
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Додано: Чет 27 вер, 2018 07:24
У Туркменістані вперше за 26 років стануть платними газ,...
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Дивися повний текст У Туркменістані вперше за 26 років стануть платними газ, вода і електроенергія.
Додано: Чет 27 вер, 2018 07:24
Ого, то в них досі був комунізм? о_О Ох там вата зараз розгуляється. Чи вони перед цим потроїли внутрішні війська? :)
Додано: Чет 27 вер, 2018 07:39
Люди хоть пожили нормально , спокойно , не думая как у нас за что завтра жить и как платить коммуналку
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