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У Туркменістані вперше за 26
років стануть платними газ,...

У Туркменістані вперше за 26 років стануть платними газ,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 07:24

У Туркменістані вперше за 26 років стануть платними газ,...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року в Туркменістані вперше за весь час для населення стануть платними газ, вода і електроенергія.

Дивися повний текст У Туркменістані вперше за 26 років стануть платними газ, вода і електроенергія.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 07:24

Ого, то в них досі був комунізм? о_О Ох там вата зараз розгуляється. Чи вони перед цим потроїли внутрішні війська? :)
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 07:39

Люди хоть пожили нормально , спокойно , не думая как у нас за что завтра жить и как платить коммуналку
makishin60
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