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Зубко розповів, коли Кабмін
може ухвалити рішення про...

Зубко розповів, коли Кабмін може ухвалити рішення про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 08:44

Зубко розповів, коли Кабмін може ухвалити рішення про...

Пропонуємо до обговорення:
Уже наступного тижня Кабінет Міністрів може ухвалити рішення про початок опалювального сезону в Україні.

Дивися повний текст Зубко розповів, коли Кабмін може ухвалити рішення про початок опалювального сезону.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 08:44

Ну слава Богу, что решение о начале отопительного сезона регулируется кабмином, а не ВР и Президентом)))
В Кракове отпительный сезон начался 26 сентября решением городских властей...
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 09:27

  Cris написав:Ну слава Богу, что решение о начале отопительного сезона регулируется кабмином, а не ВР и Президентом)))

Эти управленцы в столице горячую воду не могут включить и миллиардные долги за газ не знают на кого переложить, а вы про отопительный сезон. Грося и отопление рад отключить ради экономии и энергонезависимости, но люди дремучие, не понимают пользы патриотических холодов.
имхо
cccp30000
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