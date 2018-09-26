Уже наступного тижня Кабінет Міністрів може ухвалити рішення про початок опалювального сезону в Україні.
Дивися повний текст Зубко розповів, коли Кабмін може ухвалити рішення про початок опалювального сезону.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 вер, 2018 08:44
Зубко розповів, коли Кабмін може ухвалити рішення про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зубко розповів, коли Кабмін може ухвалити рішення про початок опалювального сезону.
Додано: Чет 27 вер, 2018 08:44
Ну слава Богу, что решение о начале отопительного сезона регулируется кабмином, а не ВР и Президентом)))
В Кракове отпительный сезон начался 26 сентября решением городских властей...
Додано: Чет 27 вер, 2018 09:27
Эти управленцы в столице горячую воду не могут включить и миллиардные долги за газ не знают на кого переложить, а вы про отопительный сезон. Грося и отопление рад отключить ради экономии и энергонезависимости, но люди дремучие, не понимают пользы патриотических холодов.
имхо
|