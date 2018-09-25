Від сьогодні, 27 вересня, набувають чинності нові правила дорожнього руху і нові штрафи.
Дивися повний текст Набувають чинності нові штрафи за порушення ПДР.
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Додано: Чет 27 вер, 2018 09:43
Набувають чинності нові штрафи за порушення ПДР
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Дивися повний текст Набувають чинності нові штрафи за порушення ПДР.
Додано: Чет 27 вер, 2018 09:43
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