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Набувають чинності нові
штрафи за порушення ПДР

Набувають чинності нові штрафи за порушення ПДР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 09:43

Набувають чинності нові штрафи за порушення ПДР

Пропонуємо до обговорення:
Від сьогодні, 27 вересня, набувають чинності нові правила дорожнього руху і нові штрафи.

Дивися повний текст Набувають чинності нові штрафи за порушення ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 09:43

Ув. Автор. Где вы взяли информацию (какой закон) о повышение штрафов именно за превышение скорости на 50 км (ст. 122 КУпАП) вождение без прав...
bearbog
 
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А по ремням безопасности что?
r0tmistr
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