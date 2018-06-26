RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
де краще взяти кредит 250000
грн для купівлі квартири?

де краще взяти кредит 250000 грн для купівлі квартири?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 10:59

де краще взяти кредит 250000 грн для купівлі квартири?

Така ситуація: знайома хоча купити квартиру в Києві, яка коштує 1250000 грн, 500000грн вона має, ще 500000грн в родичів позичає і 250000 хоче в банку позичити. Питання: які банки кредитують зараз? Який кредит краще взяти і в якому банку? У неї є стабільна робота і авто.
pasoleg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 11:17

  pasoleg написав:Така ситуація: знайома хоча купити квартиру в Києві, яка коштує 1250000 грн, 500000грн вона має, ще 500000грн в родичів позичає і 250000 хоче в банку позичити. Питання: які банки кредитують зараз? Який кредит краще взяти і в якому банку? У неї є стабільна робота і авто.

Нащо брати кредит? Але, якщо вже так хочеться, то більшість забудовників дає розстрочку, або кредити під мінімальні % для своїх об"єктів.
Rainbow
 
Повідомлень: 1855
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 11:31

Rainbow цей забудовник дає 10% знижку, якщо внести всю суму зразу і є ідея скористатися цією знижкою
pasoleg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредит наличными, где лутше и проще? 10 000 грн на 12 мес. 1, 2
QiX » Вів 26 чер, 2018 12:10
19 2043
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 14:31
Ірина_
Finance.ua: Як погасити кредит
D2 » Чет 20 вер, 2018 10:49
0 57
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 вер, 2018 10:49
D2
Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарплаты?
D2 » Пон 09 лип, 2018 11:36
2 1791
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 вер, 2018 16:56
MASolomko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.