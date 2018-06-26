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де краще взяти кредит 250000 грн для купівлі квартири?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 27 вер, 2018 10:59
Така ситуація: знайома хоча купити квартиру в Києві, яка коштує 1250000 грн, 500000грн вона має, ще 500000грн в родичів позичає і 250000 хоче в банку позичити. Питання: які банки кредитують зараз? Який кредит краще взяти і в якому банку? У неї є стабільна робота і авто.
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pasoleg
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Додано: Чет 27 вер, 2018 11:17
pasoleg написав:
Така ситуація: знайома хоча купити квартиру в Києві, яка коштує 1250000 грн, 500000грн вона має, ще 500000грн в родичів позичає і 250000 хоче в банку позичити. Питання: які банки кредитують зараз? Який кредит краще взяти і в якому банку? У неї є стабільна робота і авто.
Нащо брати кредит? Але, якщо вже так хочеться, то більшість забудовників дає розстрочку, або кредити під мінімальні % для своїх об"єктів.
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Rainbow
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Додано: Чет 27 вер, 2018 11:31
Rainbow цей забудовник дає 10% знижку, якщо внести всю суму зразу і є ідея скористатися цією знижкою
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pasoleg
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