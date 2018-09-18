Україна і Уругвай в будівлі Генеральної Асамблеї ООН підписали угоду про безвізовий режим, повідомив прес-секретар Президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко.
Дивися повний текст Україна підписала угоду про \"безвіз\" з ще однією країною.
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Додано: Чет 27 вер, 2018 11:12
Україна підписала угоду про "безвіз" з ще однією країною
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Дивися повний текст Україна підписала угоду про \"безвіз\" з ще однією країною.
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