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"Укрпошта" прогнозує
зупинку імпорту через...

"Укрпошта" прогнозує зупинку імпорту через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 11:59

"Укрпошта" прогнозує зупинку імпорту через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" прогнозує зупинку імпорту через недосконалості \"закону про три посилки\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 11:59

Придется отложить исполнение закона еще на годик, судя по всему не готовы.
Если что, Рафик-Укрпошта ни в чём не виноват.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 12:41

  freeze написав:Придется отложить исполнение закона еще на годик, судя по всему не готовы.
Если что, Рафик-Укрпошта ни в чём не виноват.


так это ж перемога будет
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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