Про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" прогнозує зупинку імпорту через недосконалості \"закону про три посилки\".
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Додано: Чет 27 вер, 2018 11:59
"Укрпошта" прогнозує зупинку імпорту через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрпошта\" прогнозує зупинку імпорту через недосконалості \"закону про три посилки\".
Додано: Чет 27 вер, 2018 11:59
Придется отложить исполнение закона еще на годик, судя по всему не готовы.
Если что, Рафик-Укрпошта ни в чём не виноват.
Додано: Чет 27 вер, 2018 12:41
так это ж перемога будет
главное оружие рашистов - ложь
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