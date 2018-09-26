За рівнем добробуту Україна знаходиться зараз між Габоном і Болгарією. Розбираємося, хто поліпшує добробут країни
Дивися повний текст ВВП України: чому років через п'ять житимемо майже як на Мальдівах.
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Додано: Чет 27 вер, 2018 12:09
ВВП України: чому років через п'ять житимемо майже як на...
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Дивися повний текст ВВП України: чому років через п'ять житимемо майже як на Мальдівах.
Додано: Чет 27 вер, 2018 12:27
Т.е. вернется примерно на уровень 2013 г. По объему, правда не достигнув его - тогда ВВП номинально равнялся 183 млрд. долларов, в 2023-ем, учитывая, что население сократится по данным Госкостата до менее 41-го млн., ВВП, судя по этим данным, прогнозируется в 173 млрд.
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