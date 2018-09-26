RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ВВП України: чому років через
п'ять житимемо майже як на...

ВВП України: чому років через п'ять житимемо майже як на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 12:09

ВВП України: чому років через п'ять житимемо майже як на...

Пропонуємо до обговорення:
За рівнем добробуту Україна знаходиться зараз між Габоном і Болгарією. Розбираємося, хто поліпшує добробут країни

Дивися повний текст ВВП України: чому років через п'ять житимемо майже як на Мальдівах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84740
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 12:09

Так толсто что даже тонко!
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 339
З нами з: 24.11.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 12:27

При цьому МВФ прогнозує Україні вельми оптимістичне найближче майбутнє. Вже через 5 років, до 2023-го, ВВП на душу населення в Україні може досягти 4220 доларів, тобто зросте практично на 50%.

Т.е. вернется примерно на уровень 2013 г. По объему, правда не достигнув его - тогда ВВП номинально равнялся 183 млрд. долларов, в 2023-ем, учитывая, что население сократится по данным Госкостата до менее 41-го млн., ВВП, судя по этим данным, прогнозируется в 173 млрд.
Волгарь
 
Повідомлень: 5427
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В IKEA розповіли, чому вирішили зайти в Україну саме зараз
R2 » Чет 27 вер, 2018 12:17
2 57
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 вер, 2018 13:17
redmax11
"Укрпошта" прогнозує зупинку імпорту через...
R2 » Чет 27 вер, 2018 11:59
2 56
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 вер, 2018 12:41
trololo
У Туркменістані вперше за 26 років стануть платними газ,...
R2 » Чет 27 вер, 2018 07:24
9 290
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 вер, 2018 12:01
Contortum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9145)
27.09.2018 14:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.