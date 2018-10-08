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ВВП України: чому років через
п'ять житимемо майже як на...

ВВП України: чому років через п'ять житимемо майже як на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 12:09

ВВП України: чому років через п'ять житимемо майже як на...

Пропонуємо до обговорення:
За рівнем добробуту Україна знаходиться зараз між Габоном і Болгарією. Розбираємося, хто поліпшує добробут країни

Дивися повний текст ВВП України: чому років через п'ять житимемо майже як на Мальдівах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 12:09

Так толсто что даже тонко!
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 12:27

При цьому МВФ прогнозує Україні вельми оптимістичне найближче майбутнє. Вже через 5 років, до 2023-го, ВВП на душу населення в Україні може досягти 4220 доларів, тобто зросте практично на 50%.

Т.е. вернется примерно на уровень 2013 г. По объему, правда не достигнув его - тогда ВВП номинально равнялся 183 млрд. долларов, в 2023-ем, учитывая, что население сократится по данным Госкостата до менее 41-го млн., ВВП, судя по этим данным, прогнозируется в 173 млрд.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 01:14

Автору явно не понятно что такое ВВП, половина стати о формирувание госбюджета.
ВВП єто сумарное количество товаров и услуг. А он туда налоги и зборы в бюджет засунул. Каким боком, не понятно. Откуда таких "экспертов" понабирали тоже не понятно.
opcontacat
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