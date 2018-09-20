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В IKEA розповіли, чому вирішили
зайти в Україну саме зараз

В IKEA розповіли, чому вирішили зайти в Україну саме зараз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 12:17

В IKEA розповіли, чому вирішили зайти в Україну саме зараз

Пропонуємо до обговорення:
Є кілька елементів, на які ми звертаємо увагу.

Дивися повний текст В IKEA розповіли, чому вирішили зайти в Україну саме зараз.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 12:17

Вже нема 40 млн, а недавно було 52.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 13:17

Rainbow,
недавно это когда? 28 лет назад это для тебя недавно? Займись чем нибудь интересным, вырвись из беличьего колеса под названием "работа-дом", и десятилетия не будут проноситься как мгновение
redmax11
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