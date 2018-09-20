Є кілька елементів, на які ми звертаємо увагу.
Дивися повний текст В IKEA розповіли, чому вирішили зайти в Україну саме зараз.
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Додано: Чет 27 вер, 2018 12:17
В IKEA розповіли, чому вирішили зайти в Україну саме зараз
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Дивися повний текст В IKEA розповіли, чому вирішили зайти в Україну саме зараз.
Додано: Чет 27 вер, 2018 13:17
Rainbow,
недавно это когда? 28 лет назад это для тебя недавно? Займись чем нибудь интересным, вырвись из беличьего колеса под названием "работа-дом", и десятилетия не будут проноситься как мгновение
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