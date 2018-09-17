RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Одесі жінка влаштувалася
працювати в банк, а потім...

В Одесі жінка влаштувалася працювати в банк, а потім...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 12:46

В Одесі жінка влаштувалася працювати в банк, а потім...

Пропонуємо до обговорення:
В Одесі жінка влаштувалася на роботу до банку, а потім вкрала звідти 100 тисяч гривень.

Дивися повний текст В Одесі жінка влаштувалася працювати в банк, а потім пограбувала його.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84740
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 12:46

..4дня чувиха была "на стажировке".. при собечедовании//на офрмление на работу с ее не потребовали паспорт, трудовую?!!.. СБ банка не "пробила" по своим базам-контактам?!.. бред полнейший!!!..назовите банк, в который пускают "с улицы" кого-попало - будет сигналом вкладчикам забирать оттуда срочно свои кровные!!...
maestro71
 
Повідомлень: 1901
З нами з: 09.09.11
Подякував: 152 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки днів потрібно працювати, щоб купити новий iPhone... 1, 2, 3
R2 » Пон 24 вер, 2018 22:09
20 1040
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 17:09
galex
Російський банк Порошенка просить скасувати арешт своєї... 1, 2, 3
R2 » Вів 18 вер, 2018 15:30
24 853
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 вер, 2018 07:38
cannabis_ua
Світовий банк: видатки України на освіту - одні з... 1, 2, 3
R2 » Пон 17 вер, 2018 08:25
22 933
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 вер, 2018 06:35
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9145)
27.09.2018 14:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.