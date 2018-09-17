В Одесі жінка влаштувалася на роботу до банку, а потім вкрала звідти 100 тисяч гривень.
Дивися повний текст В Одесі жінка влаштувалася працювати в банк, а потім пограбувала його.
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Додано: Чет 27 вер, 2018 12:46
В Одесі жінка влаштувалася працювати в банк, а потім...
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Дивися повний текст В Одесі жінка влаштувалася працювати в банк, а потім пограбувала його.
Додано: Чет 27 вер, 2018 12:46
..4дня чувиха была "на стажировке".. при собечедовании//на офрмление на работу с ее не потребовали паспорт, трудовую?!!.. СБ банка не "пробила" по своим базам-контактам?!.. бред полнейший!!!..назовите банк, в который пускают "с улицы" кого-попало - будет сигналом вкладчикам забирать оттуда срочно свои кровные!!...
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