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Як продаватиме газ українцям
Нафтогаз (інфографіка)

Як продаватиме газ українцям Нафтогаз (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 13:03

Як продаватиме газ українцям Нафтогаз (інфографіка)

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 13:03

Типа имитации рынка? Надо же куда то родню в теплые места устроить вот и три компании новые. Что нельзя сделать просто одну сырьевую биржу где кто по чем хочет продает и покупает? Какая может быть конкуренция между ДОЧКАМИ одного Нафтогаза?
Джон
 
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