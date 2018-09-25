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Дивися повний текст Як продаватиме газ українцям Нафтогаз (інфографіка).
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Додано: Чет 27 вер, 2018 13:03
Як продаватиме газ українцям Нафтогаз (інфографіка)
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Дивися повний текст Як продаватиме газ українцям Нафтогаз (інфографіка).
Додано: Чет 27 вер, 2018 13:03
Типа имитации рынка? Надо же куда то родню в теплые места устроить вот и три компании новые. Что нельзя сделать просто одну сырьевую биржу где кто по чем хочет продает и покупает? Какая может быть конкуренция между ДОЧКАМИ одного Нафтогаза?
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