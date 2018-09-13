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Аномалія? У Полтаві знизили
ціни на проїзд у транспорті

Аномалія? У Полтаві знизили ціни на проїзд у транспорті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 13:06

Аномалія? У Полтаві знизили ціни на проїзд у транспорті

Пропонуємо до обговорення:
У Полтаві офіційно ухвалили рішення про здешевлення вартості проїзду в міському громадському транспорті.

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R2
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