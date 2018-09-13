|
|
Аномалія? У Полтаві знизили ціни на проїзд у транспорті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 вер, 2018 13:06
Пропонуємо до обговорення:
У Полтаві офіційно ухвалили рішення про здешевлення вартості проїзду в міському громадському транспорті.
Дивися повний текст Аномалія? У Полтаві знизили ціни на проїзд у транспорті
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84740
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 27 вер, 2018 13:06
Полтава становиться городом моей мечты)).
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 569
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор