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Bloomberg: статки Ахметова знову почали збільшуватися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 вер, 2018 13:36
Пропонуємо до обговорення:
Індекс мільярдерів видання зафіксував, що після трьох років скорочення багатства український олігарх почав отримувати мільярди доларів. Ахметов знову багатіє / shakhtar.com Рінат Ахметов впродовж останніх років мав справу з революцією, війною і втратою деяких активів. У 2013 році його статки досягли найвищого рівня.
Дивися повний текст Bloomberg: статки Ахметова знову почали збільшуватися
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Додано: Чет 27 вер, 2018 13:36
Ну, конечно, боксер- ненасытная клизма переложил его долг за газ в 5 ярдов на киевлян.
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Додано: Чет 27 вер, 2018 13:44
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