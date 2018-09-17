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Bloomberg: статки Ахметова
знову почали збільшуватися

Bloomberg: статки Ахметова знову почали збільшуватися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 13:36

Bloomberg: статки Ахметова знову почали збільшуватися

Пропонуємо до обговорення:
Індекс мільярдерів видання зафіксував, що після трьох років скорочення багатства український олігарх почав отримувати мільярди доларів. Ахметов знову багатіє / shakhtar.com Рінат Ахметов впродовж останніх років мав справу з революцією, війною і втратою деяких активів. У 2013 році його статки досягли найвищого рівня.

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