RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як розраховувати вартість
пенсійного стажу (формула)

Як розраховувати вартість пенсійного стажу (формула)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 13:46

Як розраховувати вартість пенсійного стажу (формула)

Пропонуємо до обговорення:
На днях в Кабмине анонсировали рост пенсий в 2019 году почти на 20%.

Дивися повний текст Як розраховувати вартість пенсійного стажу (формула).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84748
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аналітики порівняли вартість продуктів у столицях... 1, 2, 3
R2 » Вів 18 вер, 2018 07:28
24 1517
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 вер, 2018 21:45
Ratatui
Вартість перереєстрації авто за новими правилами
R2 » Пон 17 вер, 2018 15:41
2 288
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 вер, 2018 18:55
LutsMan
Підраховано вартість проїзду платними дорогами України
R2 » Вів 11 вер, 2018 13:41
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 вер, 2018 13:41
laa1999

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4551)
27.09.2018 16:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.