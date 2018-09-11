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Як розраховувати вартість пенсійного стажу (формула)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 вер, 2018 13:46
Пропонуємо до обговорення:
На днях в Кабмине анонсировали рост пенсий в 2019 году почти на 20%.
Дивися повний текст Як розраховувати вартість пенсійного стажу (формула)
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