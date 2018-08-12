RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Поиск инвестора

Поиск инвестора
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 14:10

Поиск инвестора

Необходимы инвестиции для запуска проекта в размере $60.000(IT технологии, нацелены b2b). Окупаемость до 1,5-2 лет. Подробности в личку.
BIT
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ищу инвестора для создания трейдинг бренда, доход от 200 000
DSmith » Сер 12 вер, 2018 20:07
0 75
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 вер, 2018 20:07
DSmith
Ищу инвестора, бизнес-партнера!
brovarnya1 » Нед 12 сер, 2018 18:39
0 219
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 сер, 2018 18:39
brovarnya1
Ищу партнера инвестора для производства Криосаун
wind72 » П'ят 17 лют, 2017 11:54
0 1465
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лют, 2017 11:54
wind72

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4551)
27.09.2018 16:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.