|
|
Поиск инвестора
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Чет 27 вер, 2018 14:10
Необходимы инвестиции для запуска проекта в размере $60.000(IT технологии, нацелены b2b). Окупаемость до 1,5-2 лет. Подробности в личку.
-
BIT
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 27.09.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|75
|
|
|0
|219
|
|
|0
|1465
|
П'ят 17 лют, 2017 11:54
wind72