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Ford втратив через
мита Трампа $1 млрд

Ford втратив через мита Трампа $1 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 14:32

Ford втратив через мита Трампа $1 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters.

Дивися повний текст Ford втратив через мита Трампа $1 млрд.
R2
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