RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На програму “Доступні ліки”
у бюджеті-2019 виділили...

На програму “Доступні ліки” у бюджеті-2019 виділили...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 14:42

На програму “Доступні ліки” у бюджеті-2019 виділили...

Пропонуємо до обговорення:
У відомстві заявили, що вже понад 6,6 млн українців скористалися програмою “Доступні ліки”.

Дивися повний текст На програму “Доступні ліки” у бюджеті-2019 виділили мільярд — МОЗ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84748
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МАУ в 2019 році запустить рейси за трьома новими напрямками
R2 » Пон 17 вер, 2018 21:34
2 73
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 08:25
sergnemo68
Мікроплатежі в XRP тепер доступні на YouTube і Twitch
R2 » Нед 23 вер, 2018 18:44
1 41
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 вер, 2018 18:45
tel380664631731
Вчительські зарплати 2019 року зростуть: Мінімум буде...
R2 » П'ят 14 вер, 2018 18:40
3 165
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 22:38
binaholidays

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4551)
27.09.2018 16:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.