|
|
На програму “Доступні ліки” у бюджеті-2019 виділили...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 вер, 2018 14:42
Пропонуємо до обговорення:
У відомстві заявили, що вже понад 6,6 млн українців скористалися програмою “Доступні ліки”.
Дивися повний текст На програму “Доступні ліки” у бюджеті-2019 виділили мільярд — МОЗ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84748
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему