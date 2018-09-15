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Став відомий можливий покупець
заводу Порошенка - ЗМІ

Став відомий можливий покупець заводу Порошенка - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 14:49

Став відомий можливий покупець заводу Порошенка - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Петро Порошенко продає свій суднобудівний завод «Кузня на Рибальському».

Дивися повний текст Став відомий можливий покупець заводу Порошенка - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 14:49

Где ж реальные инвесторы? На манеже все теже
Moimir
 
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