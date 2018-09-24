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Туреччина відмовилася виконувати
санкції США проти Ірану

Туреччина відмовилася виконувати санкції США проти Ірану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 14:52

Туреччина відмовилася виконувати санкції США проти Ірану

Пропонуємо до обговорення:
Глава турецького МЗС Мевлет Чавушоглу заявив, що Анкара буде укладати торговельні угоди з Іраном, незважаючи на санкції США.

Дивися повний текст Туреччина відмовилася виконувати санкції США проти Ірану.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 14:53

Россия напала на суверенную страну, а что сделал Иран? Он на кого-то напал? Так что тут турки частично правы.
val1963766
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 15:53

val1963766 порохоботик, ты уже не можешь России не упомянуть, где надо и не надо...
Cactus
 
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