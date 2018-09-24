Глава турецького МЗС Мевлет Чавушоглу заявив, що Анкара буде укладати торговельні угоди з Іраном, незважаючи на санкції США.
Дивися повний текст Туреччина відмовилася виконувати санкції США проти Ірану.
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Додано: Чет 27 вер, 2018 14:52
Туреччина відмовилася виконувати санкції США проти Ірану
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Дивися повний текст Туреччина відмовилася виконувати санкції США проти Ірану.
Додано: Чет 27 вер, 2018 14:53
Россия напала на суверенную страну, а что сделал Иран? Он на кого-то напал? Так что тут турки частично правы.
Додано: Чет 27 вер, 2018 15:53
val1963766 порохоботик, ты уже не можешь России не упомянуть, где надо и не надо...
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