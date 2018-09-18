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Трамп заявив, що не радий
підвищення ключової ставки ФРС

Трамп заявив, що не радий підвищення ключової ставки ФРС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 14:56

Трамп заявив, що не радий підвищення ключової ставки ФРС

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення у зв'язку з підвищенням Федеральною резервною системою США (ФРС, виконує функції центробанку) базової процентної ставки на 25 б.п., до 2-2,25%, повідомляє ТАСС.

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