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У "Київстарі" зник
мобільний інтернет - користувачі...

У "Київстарі" зник мобільний інтернет - користувачі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 15:13

У "Київстарі" зник мобільний інтернет - користувачі...

Пропонуємо до обговорення:
У четвер, 27 вересня, користувачі "Київстару" масово скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом.

Дивися повний текст У \"Київстарі\" зник мобільний інтернет - користувачі скаржаться на збій.
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 15:14

Например, у меня с интернетом все норм. Проблем не заметил. Нотификации норм приходили. Ясное дело что не втычил в него целый день. По офису тоже возмущений не слышал.
Интересно, массово это сколько человек или процентов ?
ssnet
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