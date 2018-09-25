У четвер, 27 вересня, користувачі "Київстару" масово скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом.
Дивися повний текст У \"Київстарі\" зник мобільний інтернет - користувачі скаржаться на збій.
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Додано: Чет 27 вер, 2018 15:13
У "Київстарі" зник мобільний інтернет - користувачі...
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Дивися повний текст У \"Київстарі\" зник мобільний інтернет - користувачі скаржаться на збій.
Додано: Чет 27 вер, 2018 15:14
Например, у меня с интернетом все норм. Проблем не заметил. Нотификации норм приходили. Ясное дело что не втычил в него целый день. По офису тоже возмущений не слышал.
Интересно, массово это сколько человек или процентов ?
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