Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Дивися повний текст Омелян назвав три кроки для реанімування «Укрзалізниці».
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Додано: Чет 27 вер, 2018 16:00
Омелян назвав три кроки для реанімування «Укрзалізниці»
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Дивися повний текст Омелян назвав три кроки для реанімування «Укрзалізниці».
Додано: Чет 27 вер, 2018 16:09
К концу своего правления команда реформаторов вдруг вспомнила о коррупции. А что вы делали до этого?
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