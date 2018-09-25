RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Омелян назвав три кроки для
реанімування «Укрзалізниці»

Омелян назвав три кроки для реанімування «Укрзалізниці»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 16:00

Омелян назвав три кроки для реанімування «Укрзалізниці»

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Дивися повний текст Омелян назвав три кроки для реанімування «Укрзалізниці».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84750
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 16:00

Перший крок зроблено, запустили кльову пісню і кліп "Залізниця" :)
Rainbow
 
Повідомлень: 1859
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 16:09

К концу своего правления команда реформаторов вдруг вспомнила о коррупции. А что вы делали до этого?
ygn
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 19.02.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Держстат назвав кількість неформально зайнятого...
R2 » Сер 26 вер, 2018 08:40
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 08:41
sequence
Омелян пояснив, чому зростає товарообіг України - США
R2 » Вів 25 вер, 2018 15:25
4 167
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 18:42
Kudrjavuy
Омелян надеется на приход в Украину новых авиакомпаний США
R2 » Вів 25 вер, 2018 16:57
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 16:57
saweliy722

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61629)
27.09.2018 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.