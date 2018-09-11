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Київрада підтримала
розширення меж столиці

Київрада підтримала розширення меж столиці
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 16:41

Київрада підтримала розширення меж столиці

Пропонуємо до обговорення:
За відповідне рішення на засіданні в четвер, 27 вересня, проголосувало 90 депутатів.

Дивися повний текст Київрада підтримала розширення меж столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 16:41

Пусть присоединят к Киеву Широкино, может, хоть один снаряд по депутатам долетит
max_us_ua
 
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