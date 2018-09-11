За відповідне рішення на засіданні в четвер, 27 вересня, проголосувало 90 депутатів.
Дивися повний текст Київрада підтримала розширення меж столиці.
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Додано: Чет 27 вер, 2018 16:41
Київрада підтримала розширення меж столиці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київрада підтримала розширення меж столиці.
Додано: Чет 27 вер, 2018 16:41
Пусть присоединят к Киеву Широкино, может, хоть один снаряд по депутатам долетит
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