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Євро дешевшає через Італію

Євро дешевшає через Італію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 16:57

Євро дешевшає через Італію

Пропонуємо до обговорення:
Курс американського долара до кошика основних світових валют піднявся в ході торгів у четвер до максимального рівня за останні 10 днів на підсумках засідання Федеральної резервної системи США.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 16:57

подозреваю что после того как итальянские дружки Путина лишили Петралексеича почетного звания, ответка уже начинает прилетать. Учитывая всю достоверную информацию (а я регулярно смотрю кисельТВ) - Порошенко ловко манипулирует мировыми лидерами и наверняка спровоцирует чужими руками кризис, а может и дефолт в Италии. А потом возьмется за венгров
redmax11
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