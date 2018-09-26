Курс американського долара до кошика основних світових валют піднявся в ході торгів у четвер до максимального рівня за останні 10 днів на підсумках засідання Федеральної резервної системи США.
Дивися повний текст Євро дешевшає через Італію.
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Додано: Чет 27 вер, 2018 16:57
Євро дешевшає через Італію
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Дивися повний текст Євро дешевшає через Італію.
Додано: Чет 27 вер, 2018 16:57
подозреваю что после того как итальянские дружки Путина лишили Петралексеича почетного звания, ответка уже начинает прилетать. Учитывая всю достоверную информацию (а я регулярно смотрю кисельТВ) - Порошенко ловко манипулирует мировыми лидерами и наверняка спровоцирует чужими руками кризис, а может и дефолт в Италии. А потом возьмется за венгров
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