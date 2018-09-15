|
|
Абонплата за тепло. Що зміниться в «комуналці» для українців
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 вер, 2018 17:12
Пропонуємо до обговорення:
2019 року планується впровадити абонплату за теплопостачання
Дивися повний текст Абонплата за тепло. Що зміниться в «комуналці» для українців
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84753
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|42
|2294
|
Чет 27 вер, 2018 09:09
yama
|
|6
|270
|
|
|80
|3865
|
Вів 25 вер, 2018 22:20
otg