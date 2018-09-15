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Абонплата за тепло. Що зміниться
в «комуналці» для українців

Абонплата за тепло. Що зміниться в «комуналці» для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 17:12

Абонплата за тепло. Що зміниться в «комуналці» для українців

Пропонуємо до обговорення:
2019 року планується впровадити абонплату за теплопостачання

Дивися повний текст Абонплата за тепло. Що зміниться в «комуналці» для українців.
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