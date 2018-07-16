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Рік свободи. Що змінила
зона вільної торгівлі з ЄС

Рік свободи. Що змінила зона вільної торгівлі з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 20:03

Рік свободи. Що змінила зона вільної торгівлі з ЄС

Пропонуємо до обговорення:
За даними Держстату, за перше півріччя 2018-го Україна експортувала в країни ЄС товарів на $9,8 млрд.

Дивися повний текст Рік свободи. Що змінила зона вільної торгівлі з ЄС.
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