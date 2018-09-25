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Нові будівельні норми забороняють проектувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 вер, 2018 20:28
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Дивися повний текст Нові будівельні норми забороняють проектувати автостоянки на тротуарах
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Додано: Чет 27 вер, 2018 20:28
а какой пункт старых норм это разрешал?...
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