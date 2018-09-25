RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові будівельні норми
забороняють проектувати...

Нові будівельні норми забороняють проектувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 20:28

Нові будівельні норми забороняють проектувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Дивися повний текст Нові будівельні норми забороняють проектувати автостоянки на тротуарах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84756
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 20:28

а какой пункт старых норм это разрешал?...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2296
З нами з: 15.07.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Набувають чинності нові штрафи за порушення ПДР
R2 » Чет 27 вер, 2018 09:43
8 323
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 вер, 2018 20:46
Cler
Рибалкам випишуть нові штрафи
R2 » Сер 26 вер, 2018 11:21
2 71
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 21:32
SMOKE
Google представила нові можливості пошуку
R2 » Вів 25 вер, 2018 22:19
2 94
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 22:31
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61650)
27.09.2018 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.