RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Туркменістан скасовує безкоштовні
газ, світло, воду і сіль

Туркменістан скасовує безкоштовні газ, світло, воду і сіль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 20:42

Туркменістан скасовує безкоштовні газ, світло, воду і сіль

Пропонуємо до обговорення:
Постанова опублікована на сайті державного інформагентства країни.

Дивися повний текст Туркменістан скасовує безкоштовні газ, світло, воду і сіль.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84756
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 20:42

минимальная зарплата в Туркменистане 715 манат (5700 грн.), а минимальная пенсия 279 манат (2250 грн.)...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2296
З нами з: 15.07.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Супрун перерахувала безкоштовні послуги лікарів 1, 2
R2 » П'ят 03 сер, 2018 23:49
12 861
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 сер, 2018 16:27
myshapiton
У Києві змінили терміни оплати за світло: тих, хто...
R2 » Чет 26 лип, 2018 09:09
6 521
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 03:22
AlifeSoft
Регулятор затвердив тарифи на тепло і світло для...
R2 » Чет 19 лип, 2018 21:25
1 236
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лип, 2018 21:25
zloy_ukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61650)
27.09.2018 22:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.