Постанова опублікована на сайті державного інформагентства країни.
Дивися повний текст Туркменістан скасовує безкоштовні газ, світло, воду і сіль.
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Додано: Чет 27 вер, 2018 20:42
Туркменістан скасовує безкоштовні газ, світло, воду і сіль
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Дивися повний текст Туркменістан скасовує безкоштовні газ, світло, воду і сіль.
Додано: Чет 27 вер, 2018 20:42
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